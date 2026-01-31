< sekcia Šport
Strelec pripravený na návrat, Hellberg: „Bude z neho špičkový útočník“
Autor TASR
Middlesbrough 31. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant David Strelec je pripravený na návrat do zápasovej akcie. V piatok to na predzápasovej tlačovej konferencii povedal tréner Middlesbrough Kim Hellberg. Švédsky kormidelník zároveň vyhlásil, že Strelec bude špičkový útočník a je len otázka času, kedy to potvrdí.
Hellberg dostal pred sobotným duelom s Norwichom otázku ohľadom možného posilnenia na poste útočníka. „Vždy chcete mať k dispozícii čo najlepší možný tím, takže ak nájdeme vhodného hráča a bude v našich silách ho angažovať, tak to urobíme. Ale som veľmi šťastný, že David je späť. Ako hráč na pozíciu deviatky mi chýbal,“ odpovedal 37-ročný tréner. Strelec nehral súťažný zápas od 26. decembra. V záverečnom mesiaci roka 2025 nastupoval pravidelne v základnej zostave a strelil dva góly. Celkovo ich má na konte v drese „Boro“ tri.
„Má za sebou absolútne skvelý týždeň, no je dôležité, aby sme naňho po návrate po zranení nevyvíjali príliš veľký tlak. Je späť a pripravený zapojiť sa do hry, ale uvidíme, ako rýchlo bude schopný hrávať od začiatku, alebo sa zapojiť do boja o miesto v základnej zostave. Bude z neho špičkový útočník, je to len otázka času. Teraz mu musíme dopriať ešte trochu času, aby sa naplno vrátil, ale je pripravený naskočiť a vidím v ňom všetko, čo chcete od klasickej deviatky. Má presne ten typ profilu, je to neuveriteľný hráč,“ ocenil Hellberg 24-ročného slovenského zakončovateľa.
Middlesbrough sa v priebežnej tabuľke Championship nachádza na postupovej druhej priečke a ťahá sériu štyroch víťazstiev. Ďalší duel v druhej najvyššej anglickej súťaži odohrá už v sobotu 31. januára o 16.00 h na domácom štadióne proti Norwichu, ktorý je osemnásty, ale má za sebou tri výhry.
