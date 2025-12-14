< sekcia Šport
Strelec rozbehol Middlesbrough k výhre nad QPR: Som za to veľmi rád
Autor TASR
Middlesbrough 14. decembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant David Strelec strelil v sobotňajšom zápase tretí gól v drese FC Middlesbrough v druhej najvyššej anglickej súťaži Championship a pomohol tak k víťazstvu nad Queens Park Rangers 3:1. Jeho tím zaznamenal štvrtý triumf v sérii a figuruje na druhom mieste tabuľky.
Dvadsaťštyriročný útočník otvoril skóre po polhodine hry, keď ho skvelou prihrávkou za obranu vysunul Hayden Hackney, postrážil si ofsajdovú pozíciu a prudkou strelou chladnokrvne prekonal brankára hostí. Strelec tak naštartoval svoj tím k víťazstvu a zaznamenal druhý gól v druhom súťažnom zápase po sebe. Na ihrisku bol do 64. minúty.
„Som veľmi rád, že sa mi zadarilo a v priebehu niekoľkých dní som sa dvakrát dokázal strelecky presadiť. Oba zápasy, v ktorých som dal gól, boli víťazné. O to väčšiu radosť z toho mám. Momentálne som trošku prechladnutý, verím však, že sa dám rýchlo dokopy," vyjadril sa pre futbalsfz.sk. Pre slovenského reprezentanta to bol po zásahu do siete Hull City druhý gól za sebou v priebehu deviatich dní, celkove tretí v súťaži.
„Tommy Conway a Dávid Strelec otvárali centrálne pozície a vedeli sa rozbehnúť dovnútra. V tom boli obaja excelentní,“ povedal tréner „Boro“ Kim Hellberg. Ten pred niekoľkými dňami na margo Strelca vyhlásil: „Je skvelý v nábehu za obranu, dobrý v prepojení hry, v prenikaní do pokutového územia, silný, rýchly. Myslím si, že je to skvelá deviatka.“
