Strelec sa zo Spezie vrátil do Slovana: Som pripravený pomôcť tímu

Bratislava 9. augusta (TASR) - Futbalista David Strelec bude opäť pôsobiť v Slovane Bratislava. Do tímu úradujúceho slovenského šampióna prišiel z talianskeho klubu Spezia Calcio na ročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup, potvrdili v stredu predpoludním "belasí" na oficiálnej stránke. Dvadsaťdvaročný útočník je už aj na klubovej súpiske pred zápasmi 3. predkola Ligy majstrov proti Maccabi Haifa. Figuruje na nej s číslom 13 na drese.



"Vrátiť sa domov je veľmi príjemné. Som pripravený a odhodlaný pomôcť tímu. Dva roky v Taliansku ma posunuli dopredu ako futbalistu i ako človeka, cítim sa rozumnejší a cítim, že som sa tam niečo naučil. Verím, že to ukážem na ihrisku. Chcem pomôcť Slovanu, dávať góly, mať dobré čísla a víťaziť. Teším sa aj na belasých fanúšikov," povedal David Strelec, ktorý pred dvoma rokmi odišiel zo Slovana do talianskej Serie A, no v Spezii sa nepresadil. Uplynulý polrok hosťoval v druholigovej Reggine, v 15 zápasoch skóroval dvakrát.



"Som nesmierne rád, že David sa vracia späť do klubu, v ktorom vyrastal a kde vstúpil do veľkého futbalu. Verím, že jeho návrat bude prospešný ako pre nás, tak aj preňho. Na realizácii jeho príchodu sme dlhodobo pracovali, s Davidovými zástupcami sme boli v nepretržitom kontakte, pričom veci sa počas posledných desiatich dní dali do pohybu. Veľmi sa teším, že David bude opäť nosiť belasý dres. So Speziou sme sa dohodli na ročnom hosťovaní s opciou na trvalý prestup za fixných podmienok, ktoré sme si dohodli s klubom i hráčom. Ak všetko pôjde dobre, David sa po tejto sezóne stane na minimálne ďalšie tri roky hráčom Slovana. Je to náš odchovanec, stále je vo veľmi dobrom veku a som presvedčený, že bude prínosom pre mužstvo i klub,“ vyhlásil generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.



Strelec je odchovanec ŠK Slovan Bratislava, prešiel klubovou akadémiou, za belasých hral ako v mládežníckych kategóriách, tak aj v A-mužstve. Ešte ako starší dorastenec získal v klubovom drese majstrovský titul (2018/19), v rovnakej sezóne začal naskakovať aj v A-mužstve, ktoré sa tiež tešilo z ligového triumfu. Mal podiel aj na nasledujúcich dvoch majstrovských tituloch Slovana (2019/20, 2020/21). Zo Slovana prestúpil do Spezie v lete 2021. Na konte má 16 štartov v slovenskej reprezentácii, za ktorú strelil dva góly.