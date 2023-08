Strelec Schmirl získal titul v ľubovoľnej malokalibrovke 3x40

finále:



ženy - športová pištoľ 25 m:



1. Doreen Vennekampová (Nem.) 40 b, 2. Olena Kostevyčová (Ukr.) 31, 3. Agate Rasmanová (Lot.) 25, ... kval.: 81. Lenka GAJANOVÁ (SR) 566



tímy: 1. India 1744 b, 2. Taiwan 1743; 3. Čína 1743







muži - ľubovoľná malokalibrovka 3x40:



1. Alexander Schmirl (Rak.) 462,6 b, 2. Petr Nymburský (ČR) 459,2, 3. Akhil Sheoran (Ind.) 450,0, ... kval.: 33. Patrik JÁNY 578, Ondrej HOLKO 578, 68. Štefan ŠULEK (všetci SR) 569





Baku 20. augusta (TASR) - Rakúsky strelec Alexander Schmirl získal titul v ľubovoľnej malokalibrovke 3x40 na majstrovstvách sveta v Baku. Vo finále nazbieral 462,6 bodov a zdolal Čecha Petra Nymburského (459,2 b). Bronz si vybojoval Ind Akhil Sheoran (450,0 b).V súťaži nastúpil aj traja Slováci, no do finále sa neprebojovali. Patrik Jány a Ondrej Holko nazbierali v kvalifikácii zhodne 578 bodov a na postup im chýbalo šesť bodov. Štefan Šulek skončil s nástrelom 569 b predposledný.V športovej pištoli 25 m žien sa z titulu teší Nemka Doreen Vennekampová, ktorá triumfovala vo finále so 40 bodmi. Druhá skončila Olena Kostevyčová z Ukrajiny (31 b) a tretia bola Agate Rasmanová z Lotyšska (25 b). Slovenka Lenka Gajanová obsadila v kvalifikácii 81. miesto.