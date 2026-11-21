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Strelec skóroval pri víťazstve Middlesbrough nad Bristolom 2:0
Middlesbrough sa tak drží na čele tabuľky.
Autor TASR
Middlesbrough 21. novembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant David Strelec skóroval pri víťazstve Middlesbrough nad Bristolom City 2:0 v sobotnom zápase 16. kola Championship. Dvadsaťpäťročný útočník v 54. minúte strelou ľavačkou zvnútra šestnástky zvýšil na 2:0 a otvoril si gólový účet v tejto sezóne druhej najvyššej anglickej súťaže. Na ihrisku bol do 77. minúty. Middlesbrough sa tak drží na čele tabuľky.