Strelec skóroval za Middlesbrough, Ipswich sa vracia do Premier League
Autor TASR
Wrexham 2. mája (TASR) - Slovenský futbalista David Strelec skóroval pri sobotnej remíze Middlesbrough na pôde Wrexhamu 2:2 v záverečnom kole dlhodobej časti anglickej Championship. Reprezentačný útočník ôsmym gólom v sezóne uzavrel skóre stretnutia a zároveň odoprel domácim účasť v baráži o postup do najvyššej Premier League. Middlesbrough už začínal duel s istotou miestenky v baráži, v ktorej najprv vyzve Southampton.
Strelec mal so spoluhráčmi stále matematickú šancu aj na priamu miestenku, na to však potrebovali zaváhania Ipswichu Town a Millwallu. Do Premier League napokon putuje spoločne s víťazom ligy Coventry City aj druhý Ipswich, ktorý vyhral svoj domáci zápas proti QPR (3:0). Millwall sa preto aj napriek výhre nad Oxfordom (2:0) musí uspokojiť s tretím miestom a účasťou v baráži.
Tú začne Middlesbrough ako piaty tím tabuľky proti štvrtému Southamptonu, Millwall vyzve šiesty Hull City. Middlesbrough absolvuje domáci duel semifinále v sobotu 9. mája a odveta na juhu Anglicka je na programe o tri dni neskôr. Prípadné finále o miestenku v PL odohrajú v londýnskom Wembley úspešní semifinalisti v sobotu 23. mája.
