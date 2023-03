Strelec Tužinský obsadil v Tallinne 6. miesto,miestenku na OH nezískal

ME vo vzduchových zbraniach v Tallinne - výsledky:



vzduchová pištoľ 10 m - muži:

1. Damir Mikec (Srb.) 252,5 b. (finálový duel - 17),

2. Ruslan Lunev (Azer.) 251,1 (13),

3. Paolo Monna (Tal.) 249,6,

..., 6. Juraj TUŽINSKÝ 199,2,

45. Marek KOSTÚR (v kvalifikácii 568-19x)



ženy:

1. Anna Korakakiová (Gréc.) 254,7 (16),

2. Camille Jedrzejewská (Fr.) 252,3 (14),

3. Elmira Karapetjanová (Arm.) 250,0





vzduchová puška 10 m - tímový mix:

1. Nórsko I.,

2. Izrael,

3. Nórsko II. a Taliansko,

..., 18. SLOVENSKO I. (Kamila NOVOTNÁ, Patrik JÁNY),

29. SLOVENSKO II. (Daniela DEMJÉN-PEŠKOVÁ, Štefan ŠULEK)

Tallinn 10. marca (TASR) - Slovenský strelec Juraj Tužinský obsadil na ME v estónskom Tallinne 6. miesto v disciplíne vzduchová pištoľ 10 m. Nepodarilo sa mu tak po tretí raz získať na podujatí medailu a vybojovať si olympijskú miestenku do Paríža 2024.Tužinský vyhral kvalifikáciu nástrelom 583-18x. Vo finále v štyroch sériách zaznamenal výkony 50,1, 49,3, 50,3 a 49,5. Celkový súčet 199,2 mu nestačil na prienik cez druhú elimináciu a postup do súboja o medaily medzi najlepších štyroch. Štvrtý z OH v Riu de Janeiro už tento rok triumfoval na podujatí Svetového pohára v Káhire, z európskeho šampionátu má zlato z Osijeku 2021 a bronz z Meraakeru 2010. Šampiónom sa v Estónsku stal Srb Damir Mikec, ten pre seba získal aj jedinú miestenku na OH v Paríži, ktorá bola k dispozícii.Druhý slovenský reprezentant Marek Kostúr skončil na 45. priečke, keď v kvalifikácii dosiahol výkon 568-19x. V tímovom mixe vo vzduchovej puške 10 m Slováci nepostúpili z kvalifikácie. Dvojica Patrik Jány a Kamila Novotná obsadila 18. miesto výkonom 625,9 bodu. Daniela Demjén-Pešková so Štefanom Šulekom skončili na 29. priečke s nástrelom 623,2.