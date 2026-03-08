Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Strelec vsietil piaty gól v sezóne, pomohol Middlesbrough k víťazstvu

Na snímke vpravo Dávid Strelec. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Middlesbrough si upevnil druhé miesto v tabuľke, na lídra Coventry City stráca päť bodov.

Londýn 8. marca (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant David Strelec pomohol svojím gólom k víťazstvu FC Middlesbrough na ihrisku Queens Park Rangers 4:0 v nedeľňajšom dueli 36. kola druhej najvyššej anglickej súťaže. Dvadsaťštyriročný útočník v 20. minúte otvoril skóre.

Middlesbrough si upevnil druhé miesto v tabuľke, na lídra Coventry City stráca päť bodov. Strelec opäť nastúpil v základnej zostave Middlesbrough a vsietil druhý gól v priebehu šiestich dní. V 35. kole prispel k triumfu 3:1 na ihrisku Birminghamu City, keď hlavičkou spečatil triumf hostí.
