Strelec vsietil piaty gól v sezóne, pomohol Middlesbrough k víťazstvu
Middlesbrough si upevnil druhé miesto v tabuľke, na lídra Coventry City stráca päť bodov.
Autor TASR
Londýn 8. marca (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant David Strelec pomohol svojím gólom k víťazstvu FC Middlesbrough na ihrisku Queens Park Rangers 4:0 v nedeľňajšom dueli 36. kola druhej najvyššej anglickej súťaže. Dvadsaťštyriročný útočník v 20. minúte otvoril skóre.
Middlesbrough si upevnil druhé miesto v tabuľke, na lídra Coventry City stráca päť bodov. Strelec opäť nastúpil v základnej zostave Middlesbrough a vsietil druhý gól v priebehu šiestich dní. V 35. kole prispel k triumfu 3:1 na ihrisku Birminghamu City, keď hlavičkou spečatil triumf hostí.
