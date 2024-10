Strelec výborne zareagoval na kritiku od Calzonu: Mám dobré pocity

Bratislava 12. októbra (TASR) - Ani na siedmy pokus sa slovenským futbalistom nepodarilo zdolať Švédov. Proti severanom sa ešte nikdy netešili z víťazstva a ďaleko od neho mali aj po prvých 35 minútach piatkového zápasu v C-divízii Ligy národov. Potom však Slováci zlepšili hru a zásluhou dvojgólového Davida Strelca vybojovali aspoň remízu. Dvadsaťtriročný útočník uviedol, že bol dvakrát na správnom mieste.



Tri korunky mali zápas na Tehelnom poli od úvodu pevne v rukách, dominovali najmä v strede poľa a odmenou im boli góly Yasina Ayariho a Kena Semu. Zhruba po 35 minútach sa však hra začala vyrovnávať a na konci polčasu sa presadil po prvý raz v zápase Strelec. Po prestávke sa hra definitívne vyrovnala a Strelec dal napokon aj svoj druhý gól. K triumfu mali neskôr blízko oba tímy, no napokon si zaslúžene rozdelili body. "Sú to dobré pocity, ale škoda, že sa nám nepodarilo zvíťaziť. Viem, že sme nad nimi ešte nikdy nevyhrali, ale máme ešte jednu šancu u nich," povedal Strelec.



Slovenský zakončovateľ odohral výborný zápas, okrem gólov sa aktívne zapájal do výstavby útoku. Tréner Francesco Calzona ho nedávno podrobil kritike, no po dueli ho pochválil: "David má obrovskú kvalitu. Je to on, kto musí pochopiť, že futbal musí hrať inak ako s kamarátmi medzi barákmi. A on to pochopil a stáva sa z neho hráč vysokého levelu. Je to len jeho zásluha, lebo kritiku pochopil správne. Myslím si, že môže stúpať v kariére, ešte nie je na vrchole a môže hrať ešte lepšie. Ja som ho kritizoval aj preto, lebo nevyužíval svoj potenciál naplno a to ma všeobecne veľmi hnevá. Nepáčilo sa mi ako hral v defenzíve prvých 35 minút, ale napokon to bol on, kto zlomil zápas."



Strelec v oboch prípadoch dobre zareagoval. Raz na odrazenú loptu a potom na prihrávku od Haraslína. "Dá sa povedať, že som bol v správny čas na správnom mieste. Pri druhom góle mi to ´Šulo´ fantasticky dal, pri prvom som počítal s tým, že sa to môže niekde tam odraziť. Dobre som si to načasoval a vyhol som sa ofsajdu. Bol to veľmi dôležitý gól na to, aby sme sa vrátili zápasu."



Autor oboch gólov Slovenska mal však aj ďalšie šance v zápase a mohol dokonca zaznamenať hetrik. "Pri tej jednej šanci tam bola odrazená lopta, myslím, že Pekarík strieľal volejom. Lopta si ma našla, dával som to podľa mňa dobre ku tyčke, len sa tam zabudol nejaký hráč a vyhlavičkoval to z brány. Potom tam bola ešte jedna taká situácia, keď som dával z prvej Haraslínovi. Možno som si to mohol sám zobrať a zakončiť."



V 80. minúte nahradil Strelca jeho spoluhráč Róbert Boženík a pri odchode z ihriska bolo vidieť, že má toho dosť. "Áno, akurát ma tam chytili také dva súboje v zlom čase, keď som bol unavený a išiel som už troška do kŕču. Ale myslím si, že to je v pohode."



Viacerí hráči Slovenska aj s trénerom Calzonom vyzdvihli to, že mužstvo po nepriaznivom stave výborne zareagovalo. Po dominancii Švédov v prvom polčase to bolo veľmi ťažké, no v druhom Slováci vysunuli obranu a i keď Švédi aj potom hrozili loptami za jej chrbát, domáci už neinkasovali. "Prvých 30 minút boli jednoznačne lepší a prehrávali nás. My sme možno zle napádali a potom, keď sme na nich vybehli vyššie, tak už mali aj oni problémy a kazili. Vtedy sme sa dostali do zápasu, už to bolo také vyrovnané, možno troška viac na našu stranu," uviedol Strelec.



Po piatkovej remíze sú tak oba tímy v hre v boji o priamy postup, ktorý si zabezpečí mužstvo na prvom mieste. "Stále sme v hre a to je dobré. Čaká nás súboj v Azerbajdžane, nebude to jednoduché, ale musíme to zvládnuť. Švédov tiež nečaká ľahký súboj s Estónskom a môžu ešte niekde stratiť body. Posledný zápas v skupine hráme práve vo Švédsku, tam sa asi rozhodne," uzavrel útočník SR.