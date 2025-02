Bratislava 5. februára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant David Strelec zostane do konca sezóny v Slovane Bratislava. V stredajšom večernom športovom spravodajstve STVR Góly-body sekundy to potvrdil tréner "belasých" Vladimír Weiss st. O 23-ročného útočníka sa intenzívne zaujímal anglický druholigový FC Middlesbrough.



"Ponuka zo strany Middlesbrough bola dobrá, no rozhodli sme sa, že David zostane do konca sezóny v Slovane. Verím, že jeho góly nám pomôžu k obhajobe titulu," uviedol Weiss st. pre STVR. Strelec vsietil v tejto sezóne v Niké lige 10 gólov, tromi pomohol tímu v predkolách o Ligu majstrov a dva strelil v hlavnej fáze. Presadil sa v domácom zápase proti Dinamu Záhreb a skóroval aj na pôde Atletica Madrid. V reprezentácii odohral 28 duelov a zaznamenal sedem presných zásahov. Bol aj súčasťou mužstva na minuloročných ME v Nemecku.