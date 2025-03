Strelecký líder Devils Jack Hughes si poranil ruku

Las Vegas 3. marca (TASR) - Najlepší strelec hokejistov New Jersey Devils Jack Hughes nedohral v noci na pondelok duel NHL na ľade Vegas Golden Knights. Minútu a 48 sekúnd pred koncom stretnutia opustil ľad so zranením ruky. Devils v zostave aj so slovenskými hráčmi Tomášom Tatarom a Šimonom Nemcom prehrali v Las Vegas 0:2.



Hughes sa zranil po strete s Jackom Eichelom. "Nevyzerá to dobre. Bude to chcieť čas, aby sme spoznali úplný rozsah zranenia. Je to ťažké, najmä keď práve jeho za podobný zákrok v zápase vylúčili a z tohto nebolo nič," posťažoval sa kouč New Jersey Sheldon Keefe podľa AP.



Hughes má v sezóne na konte 70 bodov za 27 gólov a 43 asistencií. V počte asistencií je druhý v tíme za Jesperom Brattom.