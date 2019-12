Barteková a Jány medzi najlepšími strelcami v roku 2019

Bratislava 12. decembra (TASR) - Slovenský strelecký zväz vo štvrtok v Bratislave ocenil najúspešnejších reprezentantov za rok 2019. Medzi najlepšou desiatkou nechýbali Danka Barteková, Patrik Jány či strieborná juniorka z ME v talianskom Lonate Vabesa Hocková. V olympijských disciplínach dostali honor aj Juraj Tužinský, Marián Kovaćócy, Zuzana Rehák Štefečeková, Filip Marinov a Adrián Drobný.Za najlepšie družstvá vyhlásili strieborné z Lonata Bartekovú, Veroniku Sýkorovú a Luciu Kopčanovú. Juniorskú kategóriu ovládlo trio Hocková, Diana Marková a Dominika Buzášová za zlato z ME. Medzi mužmi ocenili Jányho, Mateja Medveďa so Štefanom Šulekom, trio získalo bronz na Svetovej letnej univerziáde v Neapole.Barteková dosiahla najväčší úspech na ME, kde získala svoje štvrté individuálne zlato na európskom šampionáte a pridala striebro v súťaži družstiev. Hoci priznala, že sezóna priniesla i ťažšie obdobia, celkovo ju zhodnotila pozitívne: "." Barteková tento týždeň zbierala ceny. V pondelok si prevzala z rúk ministerky vnútra SR ocenenie pre najlepších reprezentantov Športového centra polície. "" dodala pre TASR Barteková.Trapistke Zuzane Rehák Štefečekovej sa tento rok zmenili priority. Nedávno sa jej narodilo druhé dieťa. Napriek pokročilému štádiu tehotenstva dokázala na Európskych hrách v Minsku vybojovať 6. miesto, čo ocenil aj SSZ. "" povedala slovenským médiám Rehák Štefečeková.Úspešné obdobie má za sebou aj Patrik Jány, v novembri získal tretie miesto vo finále Svetového pohára v Číne, na letnej univerziáde sa tešil zo zlata a v Minsku na Európskych hrách pridal 7. miesto. "," povedal pre TASR Jány. Budúci rok sa s najväčšou pravdepodobnosťou predstaví na svojich premiérových olympijských hrách a rád by nadviazal na uplynulú sezónu. "," dodal Jány.Spokojný s končiacim rokom bol aj prezident Slovenského streleckého zväzu Miloslav Benca. Hoci priznal aj slabšie obdobie, v hodnotení prevážili pozitíva. "" uviedol Benca.V pondelok ocenili aj dvoch strelcov v neolympijských disciplínach. Hubert Andrzej Olejnik skončil druhý na ME v double trape a Štefan Ernst si vyslúžil cenu za kompletnú medailovú zbierku na ME v streľbe historických zbraní v maďarskom meste Saróspuszta.