Strelecká federácia zrušila ME v brokových zbraniach

Bratislava 27. marca (TASR) - Predstavitelia Medzinárodnej federácie športovej streľby (ISSF) v piatok zrušili majstrovstvá Európy v brokových zbraniach. Strelci mali o cenné kovy na kontinentálnom šampionáte bojovať v Chateauroux vo Francúzsku od 6. do 20. mája. ISSF to oznámila na svojej webovej stránke.



Okrem toho zrušili aj olympijské kvalifikačné preteky v Plzni v pištoliarskych disciplínach, ktoré sa mali konať od 18. do 28. mája.