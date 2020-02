Strelectvo-ME: Demjén Pešková ani Hyblerová sa vo finále nepredstavia

Vroclav 29. februára (TASR) - Slovenské reprezentantky v športovej streľbe Daniela Demjén Pešková a Jana Hyblerová sa neprebojovali do finále na ME v poľskom Vroclave v disciplíne vzduchová pištoľ 10 m. Demjén Pešková obsadila v kvalifikácii so 625,1 bodmi 30. miesto, Hyblerová skončila o tri priečky nižšie s nástrelom 624,8 bodov.



Nedarilo sa ani Patrikovi Jánymu medzi mužmi, ktorý obsadil v kvalifikácii 23. miesto (625,8 b). Ďalší Slovák Štefan Šulek skončil na 50. mieste (621,9), Matej Medveď obsadil s 621,3 bodmi 53. priečku.



V ženskej kvalifikácii sa najviac darilo Nórke Jenny Steneovej, ktorá získala 632,3 bodov, medzi mužmi uspel Maďar Peter Sidi (632,5).