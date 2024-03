Jány postúpil do puškárskeho finále, Šulek skončil 29.

Györ 1. marca (TASR) - Slovenský strelec Patrik Jány sa prebojoval do finále vzduchovej pušky 10 m na ME v maďarskom Györi. Jány, ktorý má už istú miestenku na OH v Paríži, obsadil v kvalifikácii 4. miesto s nástrelom 631,3 bodu. Na európskom šampionáte nezíska v tejto disciplíne olympijskú miestenku Štefan Šulek, ktorý v kvalifikácii skončil na 29. priečke (627,3 b) a do finále nepostúpil.



Osem najlepších sa predstavilo vo finále od 17.00 h.