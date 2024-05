Slovenky skončili siedme v tímovej súťaži v puške 3 pozície 50 m

ME vo vzduchových zbraniach v Osijeku:



puška 3 pozície ženy 50 m družstvá - finále: 1. Švajčiarsko (Emely Jaeggiová, Nina Christenová, Chiara Leoneová) 17,0 b., 2. Nórsko (Mari Bardsengová Lovsethová, Jenny Steneová, Jeanette Heggová Duestadová) 13,0, 3. Poľsko (Julia Ewa Piotrowská, Aleksandra Anna Pietruková, Natalia Kochanská) 16,0, ..., kval.: 7. SLOVENSKO (Diana Beníková, Kamila Novotná, Daniela Demjén Pešková) 1304-58x

Osijek 30. mája (TASR) - Slovenské strelkyne Diana Beníková, Kamila Novotná a Daniela Demjén Pešková skončili na ME vo vzduchových zbraniach v chorvátskom Osijeku na siedmom mieste v tímovej súťaži v puške tri pozície na 50 m. V kvalifikácii nastrieľali dokopy 1304 bodov. Od postupu do duelu o bronz ich delilo 10 bodov. Najlepší výkon v kvalifikácii dosiahli Švajčiarky (1325), ktoré následne uspeli aj vo finále s Nórkami 17:13 a získali zlaté medaily. Bronz putuje do Poľska.