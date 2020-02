Tužinský postúpil do finále na ME, zabojuje o miestenku na OH

Vroclav 28. februára (TASR) - Slovenský reprezentant v streľbe Juraj Tužinský postúpil na ME vo vzduchových zbraniach v poľskom Vroclave do piatkového večerného finále (19.15 h) a bude bojovať o olympijskú miestenku. V kvalifikácii obsadil ôsme miesto, keď nastrieľal 580 bodov, najlepší bol Rus Arťom Černousov s 585 bodmi.



Na ME sa bojuje o dve miestenky do Pekingu, pričom istotu už majú okrem Černousova aj Srb Damir Mikec a Turek Ismail Keles. Všetci traja sa predstavia aj vo finále.