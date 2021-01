ME v streľbe zo vzduchových zbraní zrušili pre pandémiu koronavírusu

Lohja 11. januára (TASR) - Majstrovstvá Európy v streľbe zo vzduchových zbraní vo fínskom meste Lohja zrušili pre pandémiu koronavírusu. Šampionát, ktorý sa mal uskutočniť 26. februára až 6. marca, mal byť zároveň súčasťou OH kvalifikácie na olympiádu v Tokiu.



Predstavitelia Európskej streleckej federácie (ESC) ešte uvažujú o možnostiach usporiadania ME v inom termíne. Ak by sa podujatie neuskutočnilo, pri rozdelení zostávajúcich olympijských kvót pre starý kontinent bude rozhodujúce postavenie v európskom rebríčku k 31. máju. Informovala o tom agentúra APA.