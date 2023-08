Barteková postúpila do finále skeetu a má miesto na OH v Paríži

Baku 18. augusta (TASR) - Slovenská strelkyňa Danka Barteková postúpila v piatok na MS v Baku do finále skeetu a zaistila si tak miesto na budúcoročných OH v Paríži. To získali najlepšie štyri strelkyne zo svetového šampionátu bez miestenky. V šesťčlennom finále figurujú aj Američanky Samantha Simontonová a Dania Jo Vizziová, ktoré mali Paríž zaistený už predtým. Pre Slovensko tak ide o štvrtú streleckú miestenku na budúcoročné olympijské hry.



Barteková získala v kvalifikácii 123 zo 125 bodov a prvú pozíciu potvrdila aj v rozstrele. Zabojuje tak o prvý titul a prvú individuálnu medailu na MS od roku 2014. Olympiáda v Paríži pre ňu bude už štvrtá. Štartovala v Pekingu, Riu i Londýne, kde vybojovala bronzovú medailu.



Zo Slovákov majú okrem nej miestenku aj Zuzana Rehák-Štefečeková (trap), Patrik Jány (VzPu 10 m) a Vanesa Hocková (skeet). Tá štartovala aj v Baku, no v kvalifikácii skončila trinásta a na postup jej chýbal bod. Ďalšia Slovenka Monika Štibravá skončila na 32. mieste so ziskom 116 bodov.