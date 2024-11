Slovensko získalo v súťaži Olympijských nádejí prvé dva bronzy

Šamorín 15. novembra (TASR) - Hneď v prvý deň 28. ročníka súťaže Olympijských nádejí v športovej streľbe priniesol slovenskej výprave dvojnásobnú medailovú radosť. V disciplíne vzduchová puška MIX vybojovala dvojica Adrián Pavlík a Alica Poljovková v konkurencii 29 dvojíc bronzovú medailu, keď v súboji o tretie miesto zdolali maďarskú dvojicu András Dénes a Csilla Feriková. Následne v mixe vzduchových pištolí získala rovnako bronz aj dvojica Dávid Vodrážka a Julia Štáliková, ktorá v súboji o tretie miesto zdolala maďarskú dvojicu Adam Barna Szabo a Fanni Kabinová.



"Príjemne ma potešilo toto finále, pretože som nečakala, že budeme tak dobre zohratý tím," skonštatovala tesne po finále Alica Poljovková, ktorá počas súťaže zásadne nesleduje výkony súperov a ani svojho tímového kolegu. "Tentoraz mi pomohla aj technika, ktorá trochu zlyhala a tak som nevidela výsledky a ani body. A keďže predo mnou nikto nestál, tak som nemala koho pozorovať a to bolo pre mňa ideálne," uviedla v tlačovej správe.



Adrián Pavlík si pre zmenu neštuduje ani štartovú listinu. "Tým sa netreba zaoberať. To človeka iba znervózňuje. Ja sa venujem iba tomu, čo je treba. A potom musím iba veriť, že to bude stačiť," vysvetlil Pavlík, ktorý pri väčšine výstrelov využil takmer celý 50 sekundový časový limit: "Nikdy som nebol rýchly strelec. Vždy si radšej počkám, zoberiem si zbraň a nechám tú ranu pekne doznieť. Mne to takto viac funguje."



Do Šamorína sa prišla pozrieť aj členka výkonného výboru SOŠV a úspešná olympionička Danka Barteková. "Pre každého mladého strelca je dôležité, aby sa porovnával v medzinárodnej konkurencii. Čo je veľký význam aj v týchto pretekoch a myslím si, že každý, kto tu štartuje, to zoberie ako ďalší medzník na ceste ku športovým úspechom. Pevne verím, že tých olympijských nádejí sa u nás na Slovensku nájdem mnoho, lebo streľba je jeden z najúspešnejších športov a preto verím, že aj v malorážke a vo vzduchovke nájdeme talenty, ktoré budú v budúcnosti zbierať medaily," uviedla bronzová olympionička.