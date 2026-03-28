< sekcia Šport
Strelectvo-SP: Vanesa Hocková obsadila 8. miesto v skeete v Tangieri
Autor TASR
Tangier 28. marca (TASR) - Slovenská strelkyňa Vanesa Hocková obsadila ôsme miesto vo finále skeetu na podujatí Svetového pohára v marockom Tangieri. V kvalifikácii skončila štvrtá žena z OH 2024 v Paríži šiesta nástrelom 116 bodov a dostala sa medzi elitnú osmičku. V nej sa jej tak nedarilo, keď trafila len šesť z dvanástich terčov a vypadla ako prvá. Z víťazstva sa tešila Bethany Lilian Nortonová z Veľkej Británie v juniorskom svetovom rekorde 28 bodov.
skeet - finále:
1. Bethany Lilian Nortonová (V.Brit.) 28, 2. Dania Jo Vizziová (USA) 27, 3. Lucie Anastassiouová (Fr.) 23, ... 8. Vanesa HOCKOVÁ (SR) 6
