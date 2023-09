Strelkyňa M. Hocková vybojovala v skeete junioriek v Osijeku striebro

Osijek 16. septembra (TASR) - Slovenská strelkyňa Miroslava Hocková získala na ME v brokových zbraniach v Osijeku striebornú medailu v juniorskej súťaži skeetu. Vo finále zostrelila 53 terčov, rovnako ako Gruzínka Jelizaveta Bojaršinovová, neuspela však v rozhodujúcom rozstrele, v ktorom podľahla 1:2.



Víťazná Gruzínka musela pritom absolvovať rozstrel už v kvalifikácii o postup do finále a aj v ňom sa stretla so Slovenkou. Uspela v ňom a iba tesne tak nepustila medzi najlepšiu šestku Adriánu Zajíčkovú. Adela Supeková zaznamenala v kvalifikácii 15. najlepší výkon, Dominika Valková obsadila 19. priečku.