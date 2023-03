Strelkyňa Rehák-Štefečeková je strieborná v Dauhe, rozhodol rozstrel

Dauha 11. marca (TASR) - Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková získala na podujatí Svetového pohára v katarskej Dauhe striebro v trape. Jej boj o víťazstvo s Penny Smithovou rozhodol až rozstrel, ktorý Austrálčanka vyhrala 1:0. Tretie miesto obsadila prekvapivo Američanka Alicia Kathleen Goughová.



Rehák-Štefečeková si v medailovej súťaži udržovala celý čas mierny náskok pred súperkami. Na záverečnom 35. terči mala všetko vo vlastných rukách a v prípade úspešnej streľby by slávila zisk dvanásteho zlata zo SP v kariére. Tridsaťdeväťročná strelkyňa však zaváhala a nevyšiel jej ani následný rozstrel, v ktorom minula prvý terč a musela sa uspokojiť so striebrom.



Vo vyraďovačke obsadila prvé miesto s 20 presnými ranami aj keď jej vôbec nevyšiel úvod – minula trikrát z piatich pokusov. Dokázala sa však skoncentrovať a nakoniec bola najlepšia zo štvorice strelkýň – do finále postúpila spolu s Goughovou. V kvalifikácii bola šiesta, keď trafila 119 zo 125 terčov.



Menej sa darilo jej krajanke Emme Kortišovej, ktorej nevyšla najmä sobotňajšia časť kvalifikácie – minula 17 z 50 terčov. Dohormady nazbierala 108 bodov, obsadila 44. priečku a na postup jej chýbalo desať zostrelených holubov. Hneď za ňou skončila ďalšia Slovenka Jana Špotáková, ktorá mala na konte o bod menej.