Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 28. marec 2026Meniny má Soňa
< sekcia Šport

Strelkyňa Vanesa Hocková postúpila v Tangeri do finále skeetu

.
Na snímke slovenská strelkyňa Vanesa Hocková. Foto: TASR - Martin Baumann

Suverénne najlepšie vyšli eliminačné boje Emmanouele Katzourakiovej z Grécka, ktorá dosiahla výkon 122.

Autor TASR
Tanger 28. marca (TASR) - Slovenská strelkyňa Vanesa Hocková sa predstaví vo finále skeetu na podujatí Svetového pohára v marockom Tangeri. V kvalifikácii obsadila štvrtá žena z OH 2024 celkovo šieste miesto nástrelom 116 bodov a dostala sa medzi elitnú osmičku. Suverénne najlepšie vyšli eliminačné boje Emmanouele Katzourakiovej z Grécka, ktorá dosiahla výkon 122. Finále bolo na programe v sobotu od 16.00 SEČ.
.

