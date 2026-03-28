Strelkyňa Vanesa Hocková postúpila v Tangeri do finále skeetu
Autor TASR
Tanger 28. marca (TASR) - Slovenská strelkyňa Vanesa Hocková sa predstaví vo finále skeetu na podujatí Svetového pohára v marockom Tangeri. V kvalifikácii obsadila štvrtá žena z OH 2024 celkovo šieste miesto nástrelom 116 bodov a dostala sa medzi elitnú osmičku. Suverénne najlepšie vyšli eliminačné boje Emmanouele Katzourakiovej z Grécka, ktorá dosiahla výkon 122. Finále bolo na programe v sobotu od 16.00 SEČ.