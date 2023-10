Strešnáková, Zelníčková a Pohánková sa prebojovali do súťaže JTBSO

Bratislava 30. októbra (TASR) - Slovenské tenistky Katarína Strešnáková, Radka Zelníčková a Mia Pohánková sa prebojovali do hlavnej súťaže dvojhry na turnaji J&T Banka Slovak Open 2023.



Zelníčková v pozícii nasadenej šestky zvíťazila vo finále kvalifikácie nad Češkou Anetou Laboutkovou, zdolala ju 6:3, 6:3. Strešnáková ako tretia nasadená hráčka zdolala deviatku pavúka Denisu Hindovú z Českej republiky 7:6 a 6:4 a 15-ročná Pohánková zvíťazila nad siedmou nasadenou Merel Hoedtovou z Holandska 6:4, 3:6 a 7:5. "Mala som týždňovú prípravu na tento turnaj. Keď mi v prvom kvalifikačnom kole súperka nenastúpila, tak som si vravela, že mi stačí vyhrať jeden zápas a budem v hlavnej súťaži. Bojovala som do poslednej loptičky, mala som náročnú súperku. Na svoje prvé vystúpenie medzi ženami to hodnotím veľmi pozitívne," povedala Pohánková pre oficiálny web turnaja.



Do hlavnej súťaže sa neprebojovali Sofia Milatová a Emma Tóthová.