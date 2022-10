Strieborná medaila Longa zo súboja s Owensom ide do dražby

Berlín 7. októbra (TASR) - Strieborná olympijská medaila nemeckého skokana do diaľky Luza Longa putuje do dražby. Očakáva sa, že cenný kov, za ktorým je jeden z najsilnejších príbehov olympijskej histórie, by sa mal predať za sumu 500.000 až milión dolárov.



Medailu dala do aukcie atlétova vnučka Julia Kellnerová-Longová nedlho potom ako zomrel jej otec a syn legendárneho atléta Kai. Aukčný dom pomenoval zbierku pozostalostí po Longovi ako "Maják nádeje."



Long zviedol pamätný súboj v diaľke na olympiáde v Berlíne 1936 s Jessem Owensom. Obaja prekonali olympijský rekord a Owens napokon vyhral, keď v záverečnom šiestom pokuse skočil 806 cm. Nemec následne pred zrakom Adolfa Hitlera Američanovi čiernej pleti vzdal úctu a zaplnený štadión vyzval, aby mu aplaudovalo. Tento moment ho podľa športových historikov stál život. Športovci mali v nacistickom Nemecku privilegované postavenie, no Longa napriek tomu poslali počas druhej svetovej vojny do prvej línie, kde v roku 1943 padol.



"Príbeh Jesseho Owensa sa nikdy neskončí. Môj starý otec bol vždy inšpiráciou a vzorom v tom, ako sa rozhodol vidieť svet a toto je niečo, čo súčasný svet potrebuje. Teraz viac ako kedykoľvek. Je to pamiatka, ktorá nám dáva nádej," vyhlásila podľa AP Kellnerová-Longová.