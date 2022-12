Strieborná zo Svetových hier Filipová je nová šampiónka K1 WAKO Pro

Poprad 18. decembra (TASR) - Slovenskej kickboxerke Alexandre Filipovej vyšla odveta za finále na Svetových hrách v neolympijských športoch v Birminghame. Po víťazstve nad Srbkou Aleksandrou Krstičovou sa stala profesionálnou majsterkou sveta ženského K1 WAKO Pro do 71 kg. Informoval o tom web olympic.sk.



Filipová v polovici júla neúspešne bojovala s Krstičovou vo finále Svetových hier. Napriek vyrovnanému priebehu u všetkých troch bodových rozhodcov prehrala. So Srbkou sa veľmi dobre poznajú, odzápasili už veľa duelov a v Poprade sa stretli o majstrovský opasok organizácie WAKO Pro.



Alexandra Filipová prvýkrát v živote bojovala v stretnutí na päť trojminútových kôl. Výzvu zvládla a v takticky vedenom zápase v rámci galavečera Boj o Tatry napokon vyhrala 3:0 na body. Po súboji už mohla pózovať s majstrovským opaskom.



"Odveta za Birmingham sa podarila. Bála som sa piatich kôl, nevedela som, čo by som mohla očakávať. Napokon po súboji môžem povedať, že ešte jedno by som zvládla. Ktovie, ako to bude deň po zápase. Možno nebudem stáť ani na nohách," uviedla podľa olympic.sk spokojná Filipová, ktorá sníva o štarte na OH 2028 v Los Angeles.