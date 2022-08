Strieborné Nemky privítali vo Frankfurte ako hrdinky

Frankfurt 1. augusta (TASR) - Nemecké futbalistky privítali po návrate z ME v Anglicku ako hrdinky. Hoci vo finále prehrali vo Wembley s domácim družstvom 1:2 po predĺžení, na letisku vo Frankfurte ich v pondelok čakali tisíce fanúšikov.



"Je to neuveriteľné, o takomto veľkolepom privítaní sa nám ani len nesnívalo. Je krásne zažiť entuziazmus fanúšikov," uviedla pre agentúru DPA obrankyňa Giulia Gwinnová.



Nedeľňajšie finále sledovalo 87.192 divákov, čo je historicky najvyššia návšteva na zápase ME (futbalistov i futbalistiek). "Veľmi sme chceli získať ďalší titul, no nevyšlo to. Sme však hrdé, že výkony našich dievčat sa vryli so sŕdc nemeckých priaznivcov," povedala trénerka Martina Vossová.