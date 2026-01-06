< sekcia Šport
Strieborní Česi po finále zostali v USA, ich plánovaný let zrušili
Hľadáme náhradu, ale zatiaľ nevieme, kedy sa nám to podarí, informoval manažér Českého zväzu hokeja Michael Schuster.
Autor TASR
St. Paul 6. januára (TASR) - Česká hokejová reprezentácia hráčov do 20 rokov si po neúspešnom finále na MS so Švédskom (2:4) neplánovane predĺžila pobyt v americkom Minneapolise. Jej let zrušili pre snehovú kalamitu v Amsterdame, kde mala prestúpiť na spoj do Prahy.
„Národné mužstvo, žiaľ, v stredu nepriletí. Jeho let zrušili. Hľadáme náhradu, ale zatiaľ nevieme, kedy sa nám to podarí,“ informoval manažér Českého zväzu hokeja Michael Schuster podľa sport.cz.
