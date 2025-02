Strieborný Bošanský sa predstaví aj na The Vegas Shoot

Bratislava 24. februára (TASR) – Slovenskí reprezentanti získali na majstrovstvách Európy (HME) v tureckom Samsune dve strieborné medaily. S účinkovaním dvanásťčlenného výpravy je spokojný predseda Slovenského lukostreleckého zväzu Vladimír Bužek.



"Bol to pre Slovensko najúspešnejší halový šampionát. Okrem dvoch strieborných medailí sme dosiahli ďalšie takmer medailové výsledky. Boli to tri štvrté miesta. Verím, že na týchto výsledkoch budeme stavať a posúvať slovenskú lukostreľbu ďalej." Na vlaňajších HME v chorvátskom Varaždine obsadilo Slovensko štyri štvrté priečky. Jedným zo strieborných medailistov je v disciplíne kladkový luk Jozef Bošanský, bývalý druhý muž svetového renkingu, víťaz Európskych hier 2023, ktorý mal pôvodne vyšší cieľ.



"Možno som mal natrénované na zlato. Najskôr som bol sklamaný, mám ale medailu, s odstupom času som spokojný. Nebudem dlho oddychovať. Už v sobotu letím do USA, kde budem štartovať na najprestížnejšej svetovej lukostreleckej súťaži The Vegas Shoot. Na štarte býva päť až sedem tisíc lukostrelcov, v mojej kategórii 500 – 700. To je extrémne veľa. Chcel by som skončiť v prvej osmičke. Potom sa halová sezóna končí. Ďalším vrcholom budú majstrovstvá sveta v Južnej Kórei."



Podiel na zisku ďalšieho striebra v olympijskom luku žien spolu s Elenou Bendíkovou a Kristínou Druskovou má aj dvojnásobná olympionička Denisa Baránková. "Po zisku striebra som mala úžasné pocity a obrovskú radosť. Tímová súťaž bola pre mňa niečo nové. Cesta do finále bola náročná, vyskytli sa nejaké chybičky, ale do budúcnosti to napravíme. Je to olympijská disciplína, dúfam, že sa nám podarí získať miestenku na najbližšie OH. Veľa bude záležať na tom, akú podporu budeme mať od nášho zväzu, aby sme mohli štartovať na kvalifikačných turnajoch pre tímy i jednotlivcov, na podujatiach Svetového pohára a majstrovstvách sveta. Ale to je ešte ďaleko," dodala Baránková.