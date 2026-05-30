Striebro Slovana so zmiešanými pocitmi, Naglič: Som osobne rád
Autor TASR
Levice 30. mája (TASR) - Na strane basketbalistov BC Slovan Bratislava prevládali po konci piateho finálového stretnutia Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) zmiešané pocity. Klubu z hlavného mesta opäť vešali na krk strieborné medaily, pred rokom ešte pod hlavičkou Interu. Po jednoznačnej prehre s Levicami (76:126) bolo sklamanie evidentné.
O víťazovi finálového duelu č. 5 bolo v podstate rozhodnuté v dosť skorej fáze. Už po prvej štvrtine viedli domáce Levice 21-bodovým rozdielom a na polčas si svoj náskok udržiavali. Keď sa k tomu pridal predčasný koniec pre hráčske trio „belasých“ - Stefan Pot, Matej Majerčák a Rob Howard, tak len s ťažkosťami bojoval Slovan o možnosť predĺžiť sériu. „Bohužiaľ, nastal tam moment, kedy nám vylúčili hráčov po menšom konflikte. Vtedy sme sa zlomili. Zápas bol zrazu v úplne inom tempe a úplne inak sa dohrával, ako by sa mal dohrávať,“ zamyslel sa pre TASR pivot Milan Szabó. Chvíľami to totiž vyzeralo, ako keby je na palubovke len jedno družstvo. „Na začiatku sme nastúpili absolútne bez emócie a viery v to, že môžeme niečo urobiť. Prišli sme sem so zvesenými hlavami a tiež s takou rečou tela. Levice si to odrobili,“ uviedol kouč Aramis Naglič.
Napokon bola z toho jednoznačná prehra a koniec majstrovských nádejí Slovana. Kým v predošlej konfrontácii si bratislavský tím nechal ujsť šancu na triumf v posledných minútach, tak v piatok večer zaostával proti Patriotom systémom štart-cieľ. „V tejto finálovej sérii sme mali dve šance. Prvá šanca bola v treťom zápase, keď sme dokázali doma uspieť. Mohli sme to odrobiť lepšie, mali sme na dosah dobrý výsledok, ale boli sme mäkkí. Jasné, štvrtý duel, ktorý sa hral u nás, ten bolel. Vtedy sme odohrali 35 minút dobrý zápas, kontrolovali sme to a napokon sme prehrali, čo nám trochu podlomilo nohy. Nevidím však dôvod k tomu, aby sme sa takto prezentovali v poslednom stretnutí,“ prezradil kouč Slovana.
Na jednej strane prevládalo prirodzené sklamanie z konečného výsledku piateho stretnutia s Levicami a predčasného konca finálovej série, ale na strane druhej urobili „belasí“ najdôležitejšiu časť roboty v správnom čase. „Ja som bol nastavený tak, že nič iné ako titul nepovažujem za úspech. Ak sa však niekto na to pozrie a spýtal by si ma niekedy v októbri alebo decembri, tak by som si nemyslel, že budeme vo finále. Budem úprimný, sezóna bola veľmi mentálne a fyzicky náročná. Všetci sme to spolu zvládli, držali sme ako jeden kolektív v momentoch, keď to bolo hore-dole,“ vyhlásil Szabó. V podobnom duchu to vnímal aj šéf slovanistickej lavičky: „Na konci si myslím, že sme druhým miestom zachránili sezónu. Striebro je dobré. Za nami zostali tímy, ktoré hodnotia ročník ako veľmi úspešný. My sme boli vo finále s Levicami, s účastníkom Ligy majstrov, ktorý ukázal individuálnu kvalitu. Stále sa o tom hovorí, k tomu sa tiež ukázal charakter, chémia v šatni, proste všetko išlo na ich stranu. Ja som osobne rád za striebro. Jasné, nie som šťastný za takýto koniec.“
Slovan si prešiel počas sezóny 2025/2026 početnými hráčskymi zmenami, zraneniami a absenciami, a tiež nie úplne vydareným účinkovaním v Severoeurópskej basketbalovej lige (ENBL). Na domácej scéne chýbal na Slovenskom pohári a až v druhej polovici ročníka pripomínal jedného z kandidátov na titul. Na konci dňa napokon skončil s nálepkou vicemajster Slovenska. „Človek sa vždy učí a získava nové skúsenosti, ktoré nechce, aby sa zopakovali. Po sezóne som zlomený, nebolo to vôbec jednoduché. Mal som veľmi komplikovaný tím. Bolo dosť ega v šatni, možno tam nebola ani taká chémia, akú by sme mali mať, ak chceme vyhrať titul,“ dodal na záver Naglič.
