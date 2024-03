Striedajúci Barnes zariadil obrat Newcastlu, Howe: Geniálne góly

Londýn 31. marca (TASR) - Anglický futbalový tréner Eddie Howe považuje sobotňajší triumf Newcastlu nad West Hamom za jeden z najlepších zápasov, na akých sa vo svojej kariére podieľal. Jeho zverenci uchmatli v dramatickom dueli Premier League víťazstvo 4:3, pričom do 77. minúty prehrávali o dva góly.



Domáci sa ujali vedenia už v úvode stretnutia po úspešnom pokutovom kope Alexandra Isaka. V bráne so slovenským reprezentantom Martinom Dúbravkom, ktorý zaskakuje za zraneného Nicka Popea, však do polčasu inkasovali dva góly. Krátko po zmene strán ešte z pohľadu hostí zvýšil Jarrod Bowen a mohlo sa zdať, že je rozhodnuté. Zlom prišiel v 77. minúte, keď rozhodca odpískal druhý pokutový kop v prospech Newcastlu po faule striedajúceho Kalvina Phillipsa. Loptu si na biely bod postavil opäť Isak a s prehľadom premenil. Hrdinom zápasu sa napokon stal krídelník Harvey Barnes, ktorý nahradil zraneného Miguela Almirona. O vyrovnanie sa postaral v 83. minúte, keď si nabehol na Isakov pas a striedajúceho brankára Lukasza Fabianskeho prekonal pomedzi nohy. O sedem minút neskôr rozhodol ďalekonosnou strelou spoza šestnástky. K dramatickému záveru ešte pridalo vylúčenie domáceho Anthonyho Gordona po druhej žltej karte.



Podľa Howea bol rozhodujúci faktor to, že jeho zverenci v dvojgólovom manku nespanikárili. "Keď prehrávate 1:3, nemôžete spanikáriť a dostať ďalší gól. To sme aj urobili. Naďalej sme útočili a myslím si, že sme si dnes večer vytvorili množstvo naozaj dobrých šancí. Kľúčový bol druhý gól, vedeli sme, že ak ho dáme dostatočne skoro, stále sme v zápase," uviedol pre klubový web. "V tomto zápase bolo veľa emócií, bolo to ako na hojdačke. Bolo úžasné byť súčasťou posledných desiatich minút," dodal 46-ročný kouč podľa AFP.



Howe po zápase nešetril slovami chvály na Barnesovu adresu: "Dúfam, že Harvey bude na túto noc spomínať ešte veľmi dlho. Oba jeho góly boli geniálne. Je strelec a vynikajúci hráč, a keďže sa krátko po príchode do tímu zranil, zúfalo túžil ukázať svoju kvalitu." Barnes, ktorý od svojho letného príchodu vynechal viac než polovicu sezóny, neskrýval radosť z veľkého "comebacku". "Toto sú chvíle, ktoré mi tak veľmi chýbali. Keď som v hre, chcem dohnať stratený čas a dnes to bol veľký krok vpred. Niekedy sa tie pocity jednoducho nedajú opísať. V takej neskorej fáze zápasu len dúfate, že si udržíte výsledok a získate tri body, čo sa nám aj podarilo," povedal 26-ročný Barnes pre BBC.



V zápase Brentfordu s Manchestrom United sa zrodila remíza 1:1. Oba góly padli až v nadstavenom čase druhého polčasu, "červených diablov" najskôr poslal do vedenia Mason Mount, no v 90.+9 minúte domáci rozhodli o deľbe bodov vďaka zásahu Kristoffera Ajera. Zverenci Erika ten Haga, ktorým momentálne patrí šiesta priečka v tabuľke, sa s 15. tímom Premier League výrazne trápili. Brentford prestrieľal Manchester jasne 31:11.



Ten Hag po zápase neskrýval sklamanie: "Na konci sme vyhrávali a možno to nebolo zaslúžené, no keď musíte brať tri body, je veľké sklamanie iba remizovať. Brentford bol dnes lepší ako my. Bol zapálenejší a odhodlanejší ako my. Kvalita tohto tímu je v tom, že bojuje. My musíme ukázať viac. Strelili sme gól, ale potom sme ho zahodili."



ManUtd, ktorému táto sezóna nevychádza podľa predstáv, momentálne bojuje o účasť v európskych pohárových súťažiach. Na piate miesto tabuľky stráca osem bodov, na štvrtú Aston Villu má 11-bodové manko. Ten Hag boj o účasť v Lige majstrov nevzdáva. "Pred nami je ešte veľa stretnutí. Zoberme si túto remízu, nakoniec to možno bude veľmi dobrý bod," zhodnotil holandský kouč.



Tréner Brentfordu Thomas Frank vyjadril nespokojnosť s výsledkom. "Je neuveriteľné, že sme tento zápas nevyhrali. Mal byť len jeden víťaz a to sme mali byť my. Potom sme v 96. minúte prehrávali 0:1 a pomyslel som si, že futbal je brutálny. Takmer som stratil vieru vo futbalového boha, ale on mi jej trochu vrátil," uviedol Dán pre BBC.