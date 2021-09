Striedanie brankárov nakoplo Slovan, Hlavaj: Nemal som čo stratiť

Na snímke Allan McPherson (Košice), autor prvého gólu v 2. kole hokejovej Tipos extraligy HC Košice - HC Slovan Bratislava v Košiciach 26. septembra 2021. Foto: TASR - František Iván

Na snímke lavička Bratislavy, uprostred tréner Róbert Döme v 2. kole hokejovej Tipos extraligy HC Košice - HC Slovan Bratislava v Košiciach 26. septembra 2021. Foto: TASR - František Iván

Bratislava 27. septembra (TASR) - Jeden z očakávaných "ťahákov" 2. kola hokejovej Tipos extraligy medzi HC Košice a HC Slovan Bratislava priniesol zriedkavo vídaný priebeh. Domáci duel rozbehli ideálne, v 16. minúte viedli 3:0, no potom už dávali góly iba hostia. Ako správny impulz pre "belasých" sa ukázalo striedanie brankárov.Slovanisti cestovali do Košíc s cieľom nadviazať na presvedčivé víťazstvo nad Trenčínom 4:1. Do zápasu vstúpili katastrofálne, keď brankár Gudlevskis najskôr "namazal" na gól McPhersonovi a keď do 16. minúty inkasoval ešte dva góly, prepustil miesto Samuelovi Hlavajovi. Lotyš mal v tej chvíli na konte iba dva zásahy, zo zápasu si preto odniesol 40-percentnú úspešnosť.Paradoxne, jeho predošlá návšteva Košíc mu priniesla úplne iné pocity, keď si z augustového Eastern cupu odniesol nielen celkové prvenstvo, ale aj cenu pre najlepšieho hráča turnaja. "Gudi" je jeden z najlepších brankárov v lige a fantasticky nám chytal aj v Lige majstrov. Pri prvom góle spravil chybu, no po treťom sme potrebovali získať "momentum" a tak sme zmenili brankára.povedal tréner Slovana Róbert Döme.Pre 20-ročného Hlavaja išlo o návrat do najvyššej súťaže po troch rokoch. Predošlé dve sezóny strávil v zámorskej súťaži QMJHL, do Slovana sa vrátil v pozícii mladíka, ktorý bude s Gudlevskisom súperiť o miesto v bránke. Uviedol sa ideálne, Košičanom zmaril všetkých 19 pokusov a jeho príchod napokon naštartoval obrat "belasých."poznamenal Hlavaj.Slovanisti mali počas zápasu výraznú streleckú prevahu. Podľa oficiálneho zápisu domácich prestrieľali 45:22 a paradoxne boli aktívnejší aj v prvej časti (15:6), ktorú na góly prehrali 0:3. Do tretej časti však už išli s náskokom 5:3.uviedol Hlavaj.Duel odvekých rivalov sledovalo 2085 divákov, čo je presne 25-percent povolenej kapacity Steel arény.povedal útočník Tomáš Matoušek, ktorý je rád za zatiaľ stopercentnú bilanciu svojho tímu: