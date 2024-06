Stroll zostane v tíme Aston Martin aj po roku 2025

Londýn 27. júna (TASR) - Kanadský automobilový pretekár Lance Stroll zostane v Astone Martin aj po roku 2025. S tímom formuly 1 vo štvrtok podpísal nový kontrakt. Jeho spolujazdcom bude minimálne do roku 2026 Španiel Fernando Alonso, dvojnásobný majster sveta.



"Som mimoriadne šťastný, že budem súčasťou Astonu Martin aj v nasledujúcich sezónach. V uplynulých piatich rokoch sme urobili veľký progres," uviedol pre AFP Stroll, ktorý je v tejto sezóne v Pohári jazdcov na 11. mieste. V Pohári konštruktérov patrí Astonu Martin piata priečka.



Stroll debutoval v prestížnom seriáli v roku 2017 v monoposte Williams. V roku 2019 zamieril do tímu Racing Point, ktorý na jar 2021 zmenil názov na Aston Martin. Otec kanadského jazdca Lawrence Stroll totiž odkúpil podiel v automobilke a zdôraznil, že nová spolupráca by mala trvať najmenej dekádu.