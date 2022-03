Strolz vedie po 1. kole slalomu vo Flachau, rozlúčka Mölgga

Flachau 9. marca (TASR) - Rakúsky lyžiar Johannes Strolz sa usadil na čele po 1. kole stredajšieho slalomu Svetového pohára. V rakúskom Flachau, náhrade za januárový Záhreb, viedol o 97 stotín sekundy pred Nórom Atle Lie McGrathom. Tretí bol s odstupom rovnej sekundy Francúz Clement Noël. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.



Líder disciplíny Nór Henrik Kristoffersen vyštartoval s jednotkou a v záverečnej vlásenke na nepríjemnej terénnej vlne spravil chybu. Vošiel do nej z opačnej strany, čo pravidlá povoľujú, ale stratil veľa času. Hrozilo mu, že v boji o malý glóbus ani nepostúpi do tridsiatky. Do 2. kola (20.45 h) si vypracoval najvýhodnejšiu východiskovú pozíciu na domácom snehu po agresívnom výkone dvojnásobný olympijský víťaz z Pekingu Strolz. Za pekinského víťaza v kombinácii i tímovej súťaži sa nečakane so štartovým číslom 21 zaradil McGrath po veľmi dravej jazde na hranici úplného rizika. Nór o tri stotiny nechal za sebou aj olympijského slalomového šampióna z Pekingu Noëla.



Vo Flachau sa v 1. kole štýlovým exhibičným spôsobom rozlúčil s bohatou a úspešnou kariérou 39-ročný Talian Manfred Mölgg. Víťaz troch slalomov v SP získal v tejto disciplíne malý glóbus v roku 2008, z MS má tri cenné kovy a v SP 329 štartov.