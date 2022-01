Strolz dosiahol životný úspech, v Adelbodene získal prvenstvo

Výsledky slalomu SP v Adelbodene:



1. Johannes Strolz 1:50,05 min, 2. Manuel Feller (obaja Rak.) +0,17 s, 3. Linus Strasser (Nem.) +0,29, 4. Ramon Zenhäusern +0,48, 5. Luca Aerni +0,58, 6. Loic Meillard (všetci Švaj.) +0,60, 7. Alex Vinatzer (Tal.) +0,66, 8. Daniel Yule (Švaj.) +0,68, 9. Giuliano Razzoli (Tal.) +0,75, 10. Luke Winters (USA) +0,77



Celkové poradie SP (po 17 z 35 súťaží):



1. Marco Odermatt (Švaj.) 845 bodov, 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 469, 3. Matthias Mayer (Rak.) 447, 4. Alexis Pinturault (Fr.) 382, 5. Vincent Kriechmayr (Rak.) 373, 6. Henrik Kristoffersen (Nór.) 349, ..., 105. Adam ŽAMPA 14, 124. Andreas ŽAMPA (obaja SR) 8



Poradie v slalome (3 z 9):



1. Sebastian Foss-Solevaag (Nór.) a Kristoffer Jakobsen (Švéd.) po 140, 3. Strolz a Clement Noel (Fr.) po 100, 5. Razzoli 94, 6. Filip Zubčič (Chor.) 91

Adelboden 9. januára (TASR) - Rakúsky lyžiar Johannes Strolz zvíťazil v nedeľnom slalome Svetového pohára vo švajčiarskom Adelbodene. So štartovým číslom 38 zdolal o 17 stotín sekundy krajana Manuela Fellera, tretí skončil Nemec Linus Strasser, ktorý zaostal o 0,29 s. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.Strolz dosiahol vo veku 29 rokov životný úspech. Doteraz sa na podujatiach prestížneho seriálu len raz umiestnil v elitnej desiatke, uzavrel ju pred dvoma rokmi v slalome v talianskej Madonne di Campiglio.povedal Rakúšan vo vysielaní Eurosportu.Po prvom kole sa usadili na čele jeho krajania Fabio Gstrein a Feller, ktorí zajazdili rovnaký čas. Priebežne tretí bol domáci Luca Aerni, za vedúcim duom zaostal o päť stotín. Vo švajčiarskom stredisku husto snežilo, po odjazdení úvodnej pätnástky organizátori trochu vyčistili trať. Profitovali z toho Aerni s Gstreinom (č. 16 a 17), ale aj lyžiari s omnoho vyššími štartovými číslami. Predovšetkým Strolz, s 38-kou figuroval na siedmej priečke s minimálnym odstupom 17 stotín. Výsledková listina prvého kola bola nabitá, tridsiatka postupujúcich sa zmestila do rozdielu 1,37 s.Takisto v druhom kole pokračovali náročné podmienky, naďalej husto snežilo a trať sa ponorila aj do hmly. Strolz predviedol piatu najrýchlejšiu druhú jazdu, no v súčte mu jeho konzistencia stačila na premiérové víťazstvo v kariére. Strasser sa vyšvihol o jedenásť pozícií. Feller išiel miestami svojím typickým "kaskadérskym" štýlom a udržal si pódiové umiestnenie na rozdiel od Gstreina, ktorého vyradil "špicar".