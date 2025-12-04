< sekcia Šport
Strömová triumfovala na veľkom mostíku vo Wisle
Slovenka Kira Mária Kapustíková sa medzi bodovanú tridsiatku neprebojovala, v 1. kole dosiahla rovných 100 m a so ziskom 76,4 bodu obsadila 36. priečku.
Autor TASR
Wisla 4. decembra (TASR) - Nórska skokanka na lyžiach Anna Odine Strömová sa stala víťazkou súťaže na veľkom mostíku na podujatí Svetového pohára v poľskej Wisle. Vo štvrtok získala celkom 246,0 bodu a triumfovala pred Kanaďankou Abigail Strateovou a líderkou celkového poradia Nozomi Marujamovou z Japonska.
Pre 27-ročnú Nórku to bolo len štvrté individuálne víťazstvo v kariére, naposledy triumfovala 18. februára 2023 v rumunskom Rasnove. Strateová predviedla najdlhší skok dňa 131,0 m a oproti 1. kolu sa posunula o dve priečky.
Slovenka Kira Mária Kapustíková sa medzi bodovanú tridsiatku neprebojovala, v 1. kole dosiahla rovných 100 m a so ziskom 76,4 bodu obsadila 36. priečku. Jej krajanka Tamara Mesíková nepostúpila z kvalifikácie.
Pre 27-ročnú Nórku to bolo len štvrté individuálne víťazstvo v kariére, naposledy triumfovala 18. februára 2023 v rumunskom Rasnove. Strateová predviedla najdlhší skok dňa 131,0 m a oproti 1. kolu sa posunula o dve priečky.
Slovenka Kira Mária Kapustíková sa medzi bodovanú tridsiatku neprebojovala, v 1. kole dosiahla rovných 100 m a so ziskom 76,4 bodu obsadila 36. priečku. Jej krajanka Tamara Mesíková nepostúpila z kvalifikácie.
SP v skokoch na lyžiach vo Wisle:
ženy - individuálna súťaž na strednom mostíku:
1. Anna Odine Strömová (Nór.) 246,0 bodu (127,0+124,0 m), 2. Abigail Strateová (Kan.) 240,9 (117,0+131,0), 3. Nozomi Marujamová (Jap.) 236,9 (121,0+121,0)
celkové poradie SP (po 5 súťažiach):
1. Marujamová 440 bodov, 2. Strömová 268, 3. Nika Prevcová (Slovin.) 256
ženy - individuálna súťaž na strednom mostíku:
1. Anna Odine Strömová (Nór.) 246,0 bodu (127,0+124,0 m), 2. Abigail Strateová (Kan.) 240,9 (117,0+131,0), 3. Nozomi Marujamová (Jap.) 236,9 (121,0+121,0)
celkové poradie SP (po 5 súťažiach):
1. Marujamová 440 bodov, 2. Strömová 268, 3. Nika Prevcová (Slovin.) 256