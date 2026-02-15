< sekcia Šport
Strömová získala zlato aj v súťaži na veľkom mostíku
Slovenská reprezentantka Kira Mária Kapustíková nepostúpila do 2. kola, obsadila 44. miesto.
Predazzo 15. februára (TASR) - Nórska skokanka na lyžiach Anna Odine Strömová získala na ZOH 2026 zlatú medailu aj v súťaži na veľkom mostíku. V Predazze dostala za skoky dlhé 130,5 a 132 metrov celkovo 284,8 bodu a vyhrala s náskokom 2,1 bodu pred krajankou Eirin Mariou Kvandalovou, bronz si vybojovala Slovinka Nika Prevcová. Slovenská reprezentantka Kira Mária Kapustíková nepostúpila do 2. kola, obsadila 44. miesto.
Strömová nadviazala na svoj triumf zo stredného mostíka. Na čele poradia vystriedala Kvandalovú, ktorá viedla po prvom kole o viac ako štyri body. Priebežnej líderke nestačil na zlatú medailu ani najdlhší skok v nedeľňajších pretekoch s dĺžkou 133,5 m. O prvenstvo pripravili 24-ročnú Nórku nižšie známky od rozhodcov. Ani v druhej individuálnej súťaži nedosiahla na najcennejší kov topfavoritka Prevcová. Suverénna líderka Svetového pohára skočila v prvom kole na značku 128 m, v druhom pokuse jej namerali o pol metra menej. Vďaka kompenzačným bodom z toho bol druhý najlepšie bodovaný skok 2. kola, ktorý jej vyniesol bronzovú medailu. V súťaži miešaných tímov získala zlato spolu s bratom Domenom Prevcom, Anžem Lanišekom a Nikou Vodanovou. Strömová v rovnakej disciplíne brala striebro po boku Kvandalovej a Kristoffera Eriksena Sundala s Mariusom Lindvikom.
Kapustíková pristála v prvom kole na značke 105,5 metra a so ziskom 79,7 bodu obsadila 44. miesto. Na prienik medzi elitnú tridsiatku jej chýbalo 18,2 bodu. Šestnásťročná Kapustíková skákala v poradí jedenásta v konkurencii 47 súťažiacich. Je historicky prvou ženou zo Slovenska, ktorá sa predstavila pod piatimi kruhmi a najmladšou členkou slovenskej výpravy na ZOH v Miláne a Cortine. V tejto sezóne premiérovo bodovala vo Svetovom pohári na januárovom podujatí v slovinskom stredisku Ljubno. Na strednom mostíku takisto nepostúpila do 2. kola, v prvom skončila na 41. priečke.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine - skoky na lyžiach
ženy - veľký mostík:
1. Anna Odine Strömová (Nór.) 284,8 b. (130,5 m/132,0 m),
2. Eirin Maria Kvandalová (Nór.) 282,7 (129,0/133,5),
3. Nika Prevcová (Slovin.) 271,5 (128,0/127,5),
4. Frida Westmanová (Švéd.) 265,4 (129,5/127,5),
5. Silje Opsethová (Nór.) 262,6 (126,5/125,5),
6. Heidi Traaserudová (Nór.) 259,1 (124,5/119,5),
7. Lisa Ederová (Rak.) 257,6 (125,5/132,0),
8. Nozomi Marujamová (Jap.) 257,0 (128,0/125,0),
9. Nika Vodanová (Slovin.) 254,9 (112,0/129,5),
10. Agnes Reischová (Nem.) 244,2 (111,0/123,0),...
v 1. kole 44. Kira Mária KAPUSTÍKOVÁ 79,7 (105,5)
