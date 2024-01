Strömsheim vyhral stíhačku v Oberhofe, dosiahol prvý triumf v kariére

4. kolo SP v Oberhofe:



stíhacie preteky mužov na 12,5 km:



1. Endre Strömsheim 33:04,2 min (2),

2. Sturla Holm Lägreid +17,8 s (2),

3. Johannes Dale-Skjevdal +36,4 (1),

4. Tarjei Bö +45,5 (3).

5. Johannes Thingnes Bö (všetci Nór.) +50,3 (4),

6. Fabien Claude (Fr.) +53,2 (1),

7. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +58,5 (3),

8. Johannes Kühn (Nem.) +1:00,7 min (2),

9. Sebastian Samuelsson +1:06,6 (3),

10. Jesper Nelin (obaja Švéd.) +1:12,1 (1)







celkové poradie SP (po 10 z 21 súťaží):



1. J. T. Bö 579 b.,

2. T. Bö 497,

3. Strömsheim 467,

4. Dale-Skjevdal 454,

5. Lägreid 451,

6. Benedikt Doll (Nem.) 405







poradie v stíhačke (4 zo 7):



1. J. T. Bö 251,

2. Strömsheim 244,

3. Dale-Skjevdal 214





Oberhof 6. januára (TASR) - Nórsky biatlonista Endre Strömsheim zvíťazil v sobotných stíhacích pretekoch na 12,5 km na podujatí 4. kola Svetového pohára v Oberhofe a dosiahol prvý triumf v kariére. Ďalšie pódiové miesta v nemeckom stredisku obsadili jeho krajania Sturla Holm Lägreid (+17,8 s) a Johannes Dale-Skjevdal (+36,4). Na čele celkového poradia sa udržal Johannes Thingnes Bö, ktorý skončil na 5. pozícii. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.Dvadsaťšesťročný Strömsheim vylepšil svoje maximum v SP, ktorým bolo druhé miesto v rovnakej disciplíne koncom minulého roka vo švajčiarskom Lenzerheide. Nórovi vyšiel už piatkový šprint a štartoval z tretej priečky. Po troch položkách bol stopercentný a mal takmer 30-sekundový náskok pred krajanom Johannesom Thingnesom Böom. Aj napriek dvom chybám v stoji bol po štvrtej streľbe prvý, ale len so šesťsekundovým náskokom pred Lägreidom, ktorý sa na medzičase na 11 km dostal do čela. Strömsheim však potom nastúpil a už si nenechal vziať triumf. Nóri potvrdili v sobotu dominanciu a skončili na prvých piatich miestach.Z najlepšej pozície vyštartoval do stíhačky víťaz šprintu Benedikt Doll z Nemecka, ale rovnako ako v Lenzerheide mu nevyšla streľba. Musel absolvovať až päť trestných okruhov a v cieli figuroval až na 12. priečke.O 14.40 h bol v Oberhofe naplánovaný štart stíhacích pretekov žien na 10 km. Podujatie 4. kola SP v nemeckom stredisku uzavrú v nedeľu štafety.