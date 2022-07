Tréner Struhár zmeny nechystá: Chceme Rigu pritlačiť

Ružomberok 20. júla (TASR) - Tréner ružomberských futbalistov Peter Struhár nechystá v úvodnom stretnutí 2. predkola Európskej konferenčnej ligy taktické experimenty. Jeho zverenci privítajú FC Riga vo štvrtok o 18.30 h, odveta je na programe o týždeň neskôr v lotyšskej metropole.



Slovenský vicemajster na úvod vyradil litovského zástupcu Kauno Žalgiris. "Pocity sú určite iné ako pred prvým predkolom. Je to iný súper, takisto sme sa v súťaži posunuli ďalej. Mužstvo má za sebou aj vydarený vstup do Fortuna ligy. Som veľmi rád, že prvé tri súťažné stretnutia chlapci zvládli. Hráči sa tešia a sú zdravotne fit. Pred zajtrajším zápasom si veríme," povedal na tlačovej konferencii Struhár, ktorý neplánuje zásadné zmeny, čo sa týka herného štýlu: "Žiadne prekvapenie nepripravujeme, dúfam, že súpera prekvapíme tým, čo nám je vlastné, a to sú hlavne pohyb a agresivita. Chceme Rigu pritlačiť. Bude mať za sebou cestu, my hráme na vlastnom štadióne. Za dôležité považujem, aby sme dobre vstúpili do stretnutia a aby sme na ihrisku vytiahli naše silné stránky."



Liptáci sa snažili čo najviac spoznať súpera, ktorý v úvodnom predkole zdolal Derry City dvakrát 2:0: "Čaká nás bývalý majster svojej krajiny, ktorý je veľmi ambiciózny. Potvrdil to aj kúpou čerstvých posíl. V kádri je veľa cudzincov, hráčov z celého sveta, tiež reprezentantov." Ružomberský kormidelník porovnal Rigu s Kaunasom: "Lotyšský tím hrá iným systémom, s rozostavením 4-3-3 alebo 4-2-3-1, kým Žalgiris hral na troch obrancov. Rozdiel možno bude v napádaní i v rozložení hráčov na ihrisku. Riga má takisto vo svojom strede silné individuality."



Cieľ domácich je vo štvrtok jednoznačný. "V každom prípade chceme vyhrať," vyhlásil Struhár. "Ruža" v doterajších troch súťažných dueloch ešte nedostala gól: "Veľmi nás teší, že Ivan Krajčírik neinkasoval, že vzadu máme nulu, že súperov nepúšťame do šancí. To je základ našej hry. Musia tam byť koncentrácia, organizovanosť."



Dvojzápas FC Riga - Derry City sledoval aj ľavý obranca Matej Madleňák: "Najviac mi utkvelo v pamäti, že Lotyši sa od začiatku snažili o pressing, že hlavne v ofenzíve majú veľmi dobré individuality, na čo si zvlášť budeme musieť dať pozor. No verím, že sme sa dobre pripravili a že zápas zvládneme. Súper disponuje šikovnými zdatnými hráčmi, ale nevidím dôvod, aby sme sa nimi nemohli popasovať. Všetci sme nastavení tak, že zajtra chceme vyhrať."