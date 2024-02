Struhára vymenil v Michalovciach Straka, Durkáč a Ferenc zostali

Michalovce 20. februára (TASR) - Slovenský futbalový tréner Peter Struhár skončil na lavičke MFK Zemplín Michalovce a v utorok ho nahradil František Straka. V realizačnom tíme zostali asistent Patrik Durkáč aj tréner brankárov Maroš Ferenc. Klub to potvrdil na oficiálnej stránke.



Struhár pôsobil vo funkcii od konca septembra, no nedokázal ukončiť nepriaznivú sériu bez víťazstva a mužstvo naďalej figuruje v tabuľke Niké ligy na predposlednom 11. mieste. Šesťdesiatpäťročný Čech František Straka naposledy viedol AS Trenčín.



"Jediný a hlavný dôvod je ten, že sme ešte nevyhrali, čo je rarita. Po jeseni sme skončili so šiestimi bodmi, pričom doteraz bol náš najhorší výsledok štrnásť bodov. Mysleli sme si, že zimné zmeny v kádri hru mužstva zlepšia, ale náš herný prejav v jarnej časti bol horší ako na jeseň. Keďže sa jedná o veľmi vážnu vec, ktorou je vypadnutie z prvej ligy, rozhodli sme sa konať veľmi rýchlo," povedal člen predstavenstva MFK Zemplín Ján Sabol.



Struhár po 7. kole nahradil Mareka Petruša, pod ktorého vedením získali Zemplínčania jediný bod. Ani počas Struhárovho pôsobenia klub nedokázal vo zvyšku jesennej časti bodovať naplno a získal len päť bodov za remízy. Na začiatku jarnej časti klub zaznamenal dve prehry, ktoré prinútili predposledný tím k ďalšej zmene.



Do Michaloviec prichádza český tréner Straka, ktorý v minulosti na Slovensku viedol ŠK Slovan Bratislava aj MFK Ružomberok. V uplynulom ročníku pomohol k záchrane AS Trenčín v najvyššej súťaži. Trenčania pod jeho vedením získali vo ôsmich zápasoch 14 z 24 možných bodov a zachránili sa medzi elitou. Napriek tomu však vedenie AS neponúklo skúsenému Čechovi predĺženie spolupráce.



"František Straka bol v Trenčíne práve v takej istej úlohe, akú bude mať aj u nás. Sme veľmi radi, že prijal našu ponuku. Misiu v klube odštartuje vo štvrtok. Všetci pevne veríme, že bude úspešná," povedal Ján Sabol.



Michalovce majú dvojbodový náskok pred posledným FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, na desiate FC Košice strácajú sedem bodov.