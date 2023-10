Studenič a Pospíšil na waiver listine, Honzeka poslalo Calgary do WHL

New York 5. októbra (TASR) - Slovenskí hokejisti Marián Studenič a Martin Pospíšil sa ocitli vo štvrtok na waiver listine. Studeniča na ňu zaradil klub NHL Seattle Kraken, Pospíšila na listinu zapísalo vedenie Calgary Flames. Ak si ich v lehote 24 hodín nikto nevyberie, pošlú ich kluby na farmy do nižšej zámorskej súťaže AHL. S kempom "plameňov" sa lúči aj Samuel Honzek, ktorého Flames prevelili do tímu Vancouver Giants z juniorskej WHL.



Studenič bol vo štvrtok jedným z desiatich hráčov, ktorých Seattle umiestnil na waiver listinu. Calgary okrem Pospíšila na ňu zapísalo aj Nicka DeSimoneho a Mathiasa Emilia Pettersena. Spomedzi zaujímavých mien skončili na waiveri napríklad aj švédski útočníci Andreas Johnsson a Alexander Nylander (obaja Pittsburgh).



Honzek, ktorého si Flames vybrali v tohtoročnom drafte v 1. kole zo 16. miesta, odohral v príprave štyri zápasy bez bodového zisku. Ten stredajší proti Edmontonu nedohral pre nešpecifikované zranenie.