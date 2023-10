Studenič a Pospíšil s asistenciou, v akcii boli štyria Slováci

výsledky:



Vancouver - Seattle 1:2 /M. Studenič 0+1/

Edmonton - Calgary 7:2 /M. Pospíšil 0+1/

Columbus - Buffalo 5:3

New Jersey - NY Rangers 5:2

Pittsburgh - Detroit 1:2

New York 5. októbra (TASR) – Hokejisti Seattlu Kraken v zostave so Slovákom Mariánom Studeničom zvíťazili v noci na štvrtok v prípravnom zápase pred novou sezónou NHL na ľade Vancouveru 2:1. Studenič asistoval pri prvom góle Andrewa Poturalského v 18. minúte na 1:0. V zápase Edmontonu s Calgary (7:2) zazanamenal asistenciu za hostí aj jeho krajan Martin Pospíšil.Studenič mal jeden plusový bod a vyslal dve strely na bránku súpera. Pospíšil ukončil zápas s mínuskou, štyrmi trestnými minútami, jedným hitom a jednou strelou. Na ľade strávil 11:46 minúty. Za Flames nastúpili aj ďalší dvaja Slováci – Adam Ružička mal taktiež mínusku a pridal dve strely na bránu a v druhom útoku absolvoval 3:16 min Samuel Honzek s mínuskou. Pre toho sa zápas skončil už v prvej tretine pre zranenie, ktoré by však nemalo byť podľa trénera Ryana Husku vážne.