Studenič absolvoval víťaznú tohtosezónnu premiéru v drese Dallasu

výsledky NHL:



New York Rangers - Vancouver 4:3, Dallas - Minnesota 4:1

New York 9. februára (TASR) Slovenský hokejista Marián Studenič absolvoval tohtosezónnu premiéru v drese Dallasu v NHL. V noci na štvrtok nastúpil v treťom útoku Stars v dueli proti Minnesote, v ktorom domáci zvíťazili 4:1. Studenič odohral 8 minút a 12 sekúnd, na Filipa Gustavssona vyslal štyri strely. New York Rangers v bránke bez Jaroslava Haláka zdolali Vancouver 4:3-Dallas povolal Studeniča do prvého tímu v stredu. Dvadsaťštyriročný útočník odštartoval ročník v AHL na farme Texas Stars. Za klub odohral 43 zápasov, strelil 14 gólov a pridal 16 asistencií. S 30 bodmi je najproduktívnejší Slovák v AHL. Jeho príchod do prvého tímu Dallasu oznámil na oficiálnej stránke generálny manažér Jim Nill.Studenič prišiel do Dallasu vlani z New Jersey Devils a za oba kluby odohral v minulej sezóne v NHL 33 duelov s bilanciou dva góly a dve asistencie. V play off pridal štyri štarty za Stars, v ktorých nebodoval. Vo svojom prvom ročníku nastúpil na osem zápasov (1+1) za Devils, ktorí si ho vybrali zo 143. miesta draftu v roku 2017.