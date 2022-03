Studenič v predĺžení rozhodol o víťazstve Texasu nad Tucsonom

New York 13. marca (TASR) - Slovenský hokejista Marián Studenič bodoval v nižšej zámorskej AHL v treťom zápase za sebou. V noci na nedeľu strelil v predĺžení víťazný gól Texasu v súboji s Tucsonom (3:2 pp), okrem toho si pripísal bod za asistenciu.



Studeniča poslalo vedenie jeho nového klubu v NHL Dallas Stars do farmárskeho tímu na tzv. "kondičný pobyt", aby nadobudol chýbajúcu hernú prax. Počas neho odohral zatiaľ štyri zápasy, v ktorých má bilanciu dva góly a štyri asistencie. Dvadsaťtriročného krídelníka si Dallas stiahol 24. februára z waiver listiny, na ktorú ho predtým umiestnilo New Jersey.



Z gólu mal radosť aj ďalší slovenský útočník Richard Pánik, ktorý svojím prvým presným zásahom od 5. januára a piatym v sezóne prispel Bridgeportu k výhre 7:4 nad Providence.