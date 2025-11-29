< sekcia Šport
Studenič asistoval, jeho Färjestad prehral s Växjö po nájazdoch
Autor TASR
Štokholm 29. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marián Studenič zaznamenal v sobotňajšom zápase švédskej SHL asistenciu, jeho Färjestad však prehral na ľade Växjö 3:4 po samostatných nájazdoch. Dvadsaťsedemročný krídelník prihral na tretí gól hostí, ktorí neudržali náskok 3:1. Studenič má po 23 stretnutiach na konte 12 bodov za dva góly a desať asistencií.