Studenič asistoval pri víťaznom góle Texasu v dueli s Tucsonom

New York 12. marca (TASR) - Slovenský hokejista Marián Studenič si pripísal asistenciu pri víťaznom zásahu Texasu v dueli s Tucsonom (3:2) v nižšej zámorskej AHL. Domáci rozhodli o svojom triumfe necelé tri minúty pred koncom, autorom gólu bol Ty Dellandrea.



Studeniča poslalo vedenie jeho nového klubu v NHL Dallas Stars do farmárskeho tímu na tzv. "kondičný pobyt", aby nadobudol chýbajúcu hernú prax. Dvadsaťtriročného krídelníka si Dallas stiahol 24. februára z waiver listiny, na ktorú ho predtým umiestnilo New Jersey. Proti Tucsonu si do štatistík pripísal aj dve strely a dve trestné minúty.