Studenič bude vo Färjestade do konca sezóny 27/28

Karlstad 24. júna (TASR) - Slovenský hokejista Marián Studenič sa dohodol so švédskym tímom Färjestad BK na predĺžení spolupráce o ďalšie dva roky až do konca sezóny 27/28. Dvadsaťšesťročný útočník mal pritom ešte kontrakt na ďalší ročník. Podľa Studeniča to bolo jednoduché rozhodnutie a nikdy ho nezaujímali iné možnosti.



Slovenský krídelník sa v júli minulého roka po ôsmich sezónach strávených v zámorí vrátil späť do Európy a patril k lídrom tímu. V základnej časti odohral 50 stretnutí a zaznamenal 44 bodov (14+30). Bol desiaty najproduktívnejší hráč dlhodobej časti švédskej ligy. V play off pridal šesť duelov, v ktorý strelil štyri góly a mal jednu asistenciu. Färjestad však vypadol vo štvrťfinále so Skellefteou 2:4 na zápasy. Studenič zároveň postúpil s tímom do finále Ligy majstrov, no v ňom prehrali so švajčiarskym Zürichom Lions 1:2



„Milujem Färjestad a nikdy ma nezaujímali iné možnosti. Od začiatku som miloval Karlstad a je veľmi príjemné mať pevný bod v živote, kde sa cítim dobre. Tento rok v lete sa staneme rodičmi a myslíme si, že Karlstad je veľmi dobré miesto na založenie rodiny,“ povedal Studenič podľa oficiálnej stránky klubu. Zdôvodnil prečo sa už tak skoro rozhodol podpísať kontrakt až do roku 2028: „Ako som už povedal, chceli sme mať pevný bod a v meste aj v tíme sa nám páči. Keď sa nad tým zamyslím, ani som nemal záujem byť niekde inde. Bolo to jednoduché rozhodnutie.“



Studeniča draftoval v roku 2017 z celkového 143. miesta (5. kolo) tím New Jersey Devils. V jeho drese si odkrútil debut v sezóne 2020/21, neskôr si v NHL zahral aj za Dallas a Seattle. V profilige odohral 46 zápasov, dal tri góly a pridal tri asistencie. Rýchlonohý krídelník strávil v zámorí väčšinu času v AHL, kde si zahral v sezóne 2023/24 finále v drese Coachella Valley. Ešte pred prechodom do severoamerického profesionálneho hokeja strávil dve sezóny v juniorskej OHL, s Hamiltonom získal titul.



Vedenie Färjestadu sa teší z dohody so Slovákom. „Myslím si, že všetci, ktorí pracujú v klube, a sledujú ho, sú radi, keď počujú takéto veci. A čo sa týka Studeniča... je to ľahšie, keď to povie hráč, a v jeho prípade vieme, že to myslí naozaj vážne. Chceme veriť a dúfať, že sme dobrým miestom pre hráčov. Je fajn, keď niekto príde a cíti, že je na správnom mieste," uviedol generálny manažér klubu Rickard Wallin. Priblížil aj rokovania: „Po sezóne sme sa rozprávali a zhodli sme sa. Myslíme sme si, že dobre zapadol, cítil sa tu veľmi dobre a my sme boli s ním veľmi spokojní. Potom sme sa porozprávali s agentom a obaja sme sa snažili nájsť riešenie. Myslíme si, že nám dáva niečo, čo nemáme, a je veľmi cenený v tíme. Dúfame, že po trochu pokojnejšom lete bude ešte lepší. Nechcem povedať, že tento rok nehral kvalitne, ale minulý rok bol pre neho náročný, keďže prišiel po dlhom play off v AHL.“