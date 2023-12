Studenič gólom prispel k víťazstvu Coachelly v AHL, skóroval aj Demek

New York 28. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Marián Studenič sa v noci na štvrtok v AHL gólom podieľal na víťazstve Coachelly nad San Diegom 3:1. Do listiny strelcov sa zapísal aj ďalší Slovák Jakub Demek, ktorého presný zásah nezabránil prehre Hendersonu na ľade Bakersfieldu (1:3).



Pre Studeniča to bol ôsmy gól v sezóne a celkovo má na konte 14 bodov (8+6). Dvadsaťročný útočník Demek sa presadil tretíkrát v sezóne, spolu nazbieral osem bodov (3+5).