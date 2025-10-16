Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Studenič i Okuliar v SHL asistovali, no z víťazstva sa netešili

Na archívnej snímke Marián Studenič. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Skelleftea ukončila sériu troch triumfov a v tabuľke je na tretej priečke s mankom piatich bodov na vedúcu Frölundu.

Autor TASR
Štokholm 16. pktóbra (TASR) - Slovenský útočník Marián Studenič zaznamenal dve asistencie v drese Färjestadu vo štvrtkovom stretnutí švédskej najvyššej hokejovej súťaže. Jeho tímu to však k bodovému zisku nestačilo, prehral doma 3:6 s Luleou. Färjestad neuspel v treťom stretnutí z uplynulých štyroch a v tabuľke je na 8. mieste.

Asistenciu pri jedinom góle tímu AIK Skelleftea si pripísal Oliver Okuliar, no taktiež sa z víťazstva netešil. Výhru 2:1 po predĺžení dosiahla Timra. Skelleftea ukončila sériu troch triumfov a v tabuľke je na tretej priečke s mankom piatich bodov na vedúcu Frölundu.
